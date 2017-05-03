ЕС вдвое увеличил требуемую от Британии сумму за выход из союза

В соответствии с ужесточением требований, выдвинутых Францией и Германией, представители Европейского союза увеличили требуемую от Британии за Brexit сумму до € 100 млрд.
Об этом сообщает Financial Times.
Согласно запросам членов Европейского союза, переговорщики пересмотрели расчеты в сторону увеличения. В частности, были учтены выплаты субсидий сельскохозяйственного сектора и членские взносы в 2019 и 2020 годах.
Париж и Варшава настаивают на выплате сельскохозяйственных субсидий, в то время как Берлин выступает против предоставления Британии доли в активах ЕС.
На данный момент оценки стоимости Brexit сильно варьируются в зависимости от предполагаемой даты выхода Британии, ее доле взносов и доходах.
Учитываются также бюджетные компенсации и инвестиционные расходы ЕС.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что возвращается в "большую политику" из-за выхода страны из ЕС.
Как сообщал Realist, Великобритания официально начала процедуру Brexit.
При этом лидеры ЕС утвердили руководящие принципы для переговоров о Brexit.
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