ЕС вдвое увеличил требуемую от Британии сумму за выход из союза

В соответствии с ужесточением требований, выдвинутых Францией и Германией, представители Европейского союза увеличили требуемую от Британии за Brexit сумму до € 100 млрд.

Об этом сообщает Financial Times.

Согласно запросам членов Европейского союза, переговорщики пересмотрели расчеты в сторону увеличения. В частности, были учтены выплаты субсидий сельскохозяйственного сектора и членские взносы в 2019 и 2020 годах.

Париж и Варшава настаивают на выплате сельскохозяйственных субсидий, в то время как Берлин выступает против предоставления Британии доли в активах ЕС.

На данный момент оценки стоимости Brexit сильно варьируются в зависимости от предполагаемой даты выхода Британии, ее доле взносов и доходах.

Учитываются также бюджетные компенсации и инвестиционные расходы ЕС.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что возвращается в "большую политику" из-за выхода страны из ЕС.

Как сообщал Realist, Великобритания официально начала процедуру Brexit.

При этом лидеры ЕС утвердили руководящие принципы для переговоров о Brexit.

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