ЕС включил в перечень офшоров еще 15 стран

ЕС продолжает мониторинг стран, которые находятся в сером списке.

Вчера, 12 марта, министры финансов Евросоюза обновили черный список налоговых юрисдикций, в которых нарушаются критерии прозрачности ведения бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии, пишет liga.net.

В течение 2018 года Еврокомиссия провела оценку 92 стран по трем критериям: налоговая прозрачность, хорошее управление и реальная экономическая активность, а также по показателю - наличие нулевой ставки корпоративного налога.

По результатам проверки комиссии министры внесли в черный список 15 стран: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США, Барбадос, Объединенные Арабские Эмираты и Маршалловы Острова, Аруба, Белиз, Бермудские острова, Фиджи, Оман, Вануату и Доминика.

В 2019 году будет продолжаться мониторинг еще 34 стран, находящихся сейчас в сером списке, говорится в сообщении.

В Еврокомиссии говорят, что дальнейший отбор будет усилен за счет соблюдения обязательных критериев прозрачности, и к следующей оценке будут добавлены три страны G20 - Россия, Мексика и Аргентина.

Что касается последствий, государства-члены договорились о ряде контрмер, которые они могут выбрать для применения в отношении перечисленных стран, включая усиление мониторинга и проверок, взимание налогов, специальные требования к документации и положения, запрещающие злоупотребления.

Сообщалось, что в декабре правительство Украины пополнило перечень оффшорных зон. В перечень добавлены: Тринидад и Тобаго, Намибию, Гуам, Палау и Американское Самоа.

Украина периодически обновляет украинский перечень оффшорных зон с учетом данных глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей ОЭСР. Форум сформировал "Черный список" государств, ненастроенные на сотрудничество по вопросам налогообложения и не выполняют стандарты ОЭСР, в который и вошли указанные страны. По материалам: liga.net