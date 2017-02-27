ЕС заявил о введении дополнительных санкций в отношении КНДР

Европейский союз объявил о введении дополнительных санкций в отношении КНДР.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Рада 27 февраля приняла правовые акты, вводящие дальнейшие ограничительные меры против Корейской Народно-Демократической Республики. Эти правовые акты содержат дополнительные ограничительные меры, предусмотренные резолюцией Совета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 года", - отмечается в сообщении.

В частности, новые санкции включают ограничения операций по торговле углем, железом и железной рудой из Северной Кореи, запрет на импорт меди, никеля, серебра и цинка, а также памятников из этой страны.

"Эти меры также включают запрет на экспорт новых вертолетов и кораблей в КНДР, усиления действующих ограничений в транспортном и финансовом секторах. Дипломатическим миссиям и дипломатам с КНДР запрещается открывать больше одного банковского счета в ЕС, а также вводятся ограничения на использовании КНДР недвижимости в Евросоюзе", - говорится в сообщении.

Резолюция 2321, принятая Советом Безопасности ООН 30 ноября прошлого года, предусматривает введение в отношении КНДР новых санкций в связи с ее ядерной и ракетной программами.

Ранее, 13 февраля 2017 года Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности "Полярная звезда-2", способной нести ядерный боезаряд. Запуском лично руководил лидер страны Ким Чен Ын. Министерство иностранных дел Украины осудило этот шаг Пхеньяна.

Напомним, в ноябре 2016 года власти США объявили о намерении заморозить активы северокорейских компаний в более чем 50 государствах мира. В Вашингтоне считают, что это станет достойным ответом на нежелание режима Ким Чен Ына сворачивать свою ядерную программу.