Еще один разработчик «Новичка» рассказал о химоружии

Издание The Bell опубликовало интервью с одним из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» — сотрудником Государственного НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТа) Владимиром Углевым. По словам господина Углева, в СССР и России не было производства этого химоружия, а все образцы вещества делали в лаборатории по заказу Минобороны. «Партии, как правило, составляли от 20 граммов до нескольких килограммов», — сказал он.

Владимир Углев уточнил, что в группу под названием «Новичок» входили четыре типа вещества, у которых позже появились несколько сотен модификаций. Они разрабатывались в рамках программы «Фолиант» в качестве заменителя советского аналога американского нервно-паралитического препарата VХ. По словам господина Углева, отличить «Новичок» от VX достаточно просто. При этом его можно спутать с «Зоманом» и «Зарином», но «только до того, как начнутся лабораторные исследования».

Владимир Углев также рассказал, что небольшие партии вещества хранились у руководителя научной группы Петра Кирпичёва и у него самого — в рабочей комнате в металлическом опечатываемом ящике-сейфе. Большие отправляли на спецсклад в герметичной упаковке. «Дальнейшая их судьба мне неизвестна»,— отметил господин Углев.

«С долей вероятности близкой к 100% могу сказать, что как только отца и дочь Скрипалей отключат от систем жизнеобеспечения, они умрут»,— сказа господин Углев. Он подчеркнул, что антидота для этих веществ нет.

Владимир Углев также объяснил, почему Россия требует у Великобритании образцы крови отравленных Сергея и Юлии Скрипаль. «По остаткам веществ в крови жертв можно с помощью различных методов анализа установить, кто и где сделал именно эту партию вещества»,— сказал он. Господин Углев отметил, что могли создать вещества из группы «Новичок» «по одному намеку», несмотря на то, что в России программа проводилась секретно.

Ранее «РИА Новости» опубликовало интервью с доктором химических наук Леонидом Ринком, который называет себя бывшим сотрудником ГосНИИОХТа и разработчиком «Новичка». Господин Углев подтвердил, что господин Ринк действительно работал в НИИ, но уточнил, что «его группу подключили к разработке уже на самом закате».

Напомним, 4 марта бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию и до сих пор находятся в критическом состоянии. Лондон утверждает, что их отравили «Новичком». Великобритания обвинила в покушении Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов. В качестве ответных мер Россия объявила персонами нон-грата столько же сотрудников британской дипмиссии и закрыла Британский совет и консульство Соединенного королевства в Санкт-Петербурге.