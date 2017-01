Еще один скандал вокруг Трампа: назначенную чиновницу обвиняют в плагиате

Телеведущую Монику Кроули, назначенную Дональдом Трампом новым директором по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США уличили в плагиате.

Об этом сообщают американские СМИ.

По данным изданий, в книге Кроули 2012 года "Что за... только что произошла?" (What The (Bleep) Just Happened) обнаружено как минимум 50 примеров плагиата из различных источников, включая немного измененные новостные заметки, авторские колонки и даже статьи из Википедии. При этом отмечается, что в ее книге нет библиографии или ссылок на источники.

В свою очередь в штабе избранного президента США уже выступили в защиту журналистки, ставшей новоиспеченным высокопоставленным чиновником.

"Любая попытка дискредитировать Монику - политически мотивированная атака, целью которой является отвлечь от реальных проблем, перед которыми стоит государство", - говорится в заявлении штаба.

Напомним, ранее телеканал Fox News заявил, что ведущую Монику Кроули рассматривали в качестве кандидата на пост пресс-секретаря Белого дома.