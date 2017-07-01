Еще стол опрокиньте: охранник спас Трампа от падающей лампы

Южнокорейские журналисты опрокинули лампу, стоявшую на столе рядом с президентом США Дональдом Трампом во время встречи с его южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, поймать падающий в сторону американского лидера предмет интерьера удалось службе безопасности Белого дома.

Видео момента публикует на своем YouTube-канале NBC News.

"Полегче, парни! Вы становитесь все хуже! Вы еще тут стол опрокиньте", - прокомментировал ситуацию Трамп.

Напомним, что ранее американская модель и лицо компании Victoria's Secret Крисси Тейге написала нецензурный ответ на пост президента США Дональда Трампа в Twitter.