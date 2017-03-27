Если Ле Пен станет президентом Франции, евро упадет до 15-летнего минимума - Bloomberg

В случае победы кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национального фронта" Марин Ле Пен, евро упадет до 15-тилетнего минимума до одного доллара, сообщает Bloomberg.

Согласно результатам опроса издания, 23 аналитика из 38 опрошенных считают, что евро может упасть даже ниже уже на следующий день после победы Ле Пен. Некоторые эксперты предполагают, что евро может опуститься даже ниже 95 центов.

Победа лидера "Национального фронта" может так сильно отразиться на валюте из-за обещаний кандидата провести референдум о выходе из еврозоны и реденоминировать долг страны.

Снижение евро до паритета с долларом впервые с 2002 года будет означать падение с текущего уровня на 7%, ниже 95 центов - примерно на 12%.

Однако экономисты оценивают шансы Ле Пен только в 20%. Они предполагают, что следующим президентом Франции станет Эммануэль Макрон (61%).