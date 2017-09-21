А если снаряд в одно место? Чего испугался Путин (Белорусские новости)

Понаблюдать за учениями «Запад-2017» вместе с Лукашенко в Белоруссию не приехал даже Шойгу.

Александр Лукашенко наблюдал за финальной фазой белорусско-российских учений «Запад-2017» на Борисовском полигоне в гордом одиночестве — если не брать в расчет тех, кто ему не по рангу. Ни российский коллега Владимир Путин, ни министр обороны РФ Сергей Шойгу так и не удосужились составить компанию белорусскому президенту. Почему же хозяин Кремля, с которым мы столько лет куем «братство по оружию», сейчас дистанцируется от своего союзника?

То, что официальное приглашение Белоруссия Путину направляла, подтвердила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. Комментируя информацию российских СМИ о том, что изначально ожидалось присутствие Лукашенко в местах проведения учений на территории России, Эйсмонт заявила:

«Мы не рассматриваем этот вопрос именно в таком ракурсе. Конечно, в преддверии учений стороны вели консультации по различным каналам, согласовывали подготовку, в том числе рассматривались варианты участия в этих мероприятиях на уровне глав государств. Однако изначально планировалось, что Александр Лукашенко примет участие в учениях именно на территории Белоруссии. Собственно, и официального приглашения главе белорусского государства приехать на это учение в Россию не поступало».

Лукашенко, однако, заявил, что они с Путиным все же планировали вместе наблюдать за учениями «Запад-2017»: «Я нашим военным и россиянам благодарен, что они мне основную фазу предложили для контроля и поручили именно центральное направление. А вообще мы раньше планировали вместе присутствовать на учении, но по ходу определились, что нам все-таки надо более широко охватить это учение, чтобы люди видели президентов — где они работают, как».

И добавил в шутку: «А если снаряд в одно место? Двоих не станет».

Путин, как известно, «работал» 18 сентября на полигоне «Лужский» в Ленинградской области. Ни там, ни у нас на Борисовском полигоне снаряды «в одно место» не падали, жизням президентов ничто не угрожало.

По мнению эксперта аналитического центра «Стратегия», политолога Валерия Карбалевича, Путин просто «не хочет обострения той напряженности, которая возникла вокруг этих учений в регионе». «Возможно, существуют и разногласия с Лукашенко по поводу учений», — добавил он. И напомнил, что комментарий Эйсмонт появился после скандального заявления на сайте Минобороны России о переброске в Белоруссию танковой дивизии и дезавуирующего ответа Минобороны Белоруссии. «Я думаю, это связанные вещи. Плюс эта странная история с недавним похищением на территории Белоруссии украинского гражданина Павла Гриба, которая, думаю, вызвала большое недовольство белорусского политического руководства. Все это подталкивает к выводу о том, что между президентами пробежала какая-то черная кошка в преддверии этих учений», — считает политолог.

Руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников тоже полагает, что отсутствие Путина на Борисовском полигоне свидетельствует о «низком уровне отношений между лидерами». Но он не склонен считать раздельное наблюдение президентов за учениями неким сигналом Западу и НАТО: «Они и так рассматривают эти учения как российские, а белорусскую армию — в качестве довеска к российским войскам».

«Как следует из российских комментариев к событиям на Лужском полигоне под Санкт-Петербургом, где за учениями наблюдал Путин, основная часть учений проводилась там. Что, в общем-то, противоречит самому замыслу учений, раскладу сил и средств. Создается впечатление, что под лейблом „Запад-2017" в России проводят некие иные учения, нежели в Белоруссии, и их раскладка носит межфронтовой характер», — отмечает военный эксперт Александр Алесин. По его мнению, сообщение российской стороны о переброске в Белоруссию танковой дивизии, опровергнутое белорусским Минобороны, также свидетельствует о разногласиях в трактовке учений.

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий вообще считает отказ Путина от приезда на учения в Белоруссию «сигналом о том, что Россия пересмотрела свое отношение к военному сотрудничеству с Белоруссией». «Россия больше не опирается на Белоруссию в сфере обеспечения собственной безопасности, — говорит Сивицкий. — Если мы посмотрим на события — переброску механизированных частей к белорусским границам, движение к полноценному пограничному контролю, все это подтверждает такой тезис. Это, конечно, выбивает основной козырь и аргумент Александра Лукашенко, который часто повторяет, что Белоруссия обеспечивает безопасность России и поэтому должна на льготных условиях получать энергоносители и современные системы вооружений». По мнению аналитика, несостоявшаяся встреча президентов на полях учений может свидетельствовать и о напряженности в отношениях между ними.

Среди проблемных вопросов он выделяет желание России снизить интенсивность белорусских контактов со странами Запада и Китаем, желание увеличить в Белоруссии свое военное присутствие и переориентировать наши внешнеторговые потоки. Да и сообщение российской стороны о переброске в Белоруссию танковой дивизии говорит о том, что в случае чего Россия может использовать такие маневры без каких-либо консультаций и разрешения Белоруссии. Сивицкий напомнил, что это первые учения «Запад», во время которых главы государств не встретились. Объяснение Лукашенко о том, что они так договорились, эксперт считает просто политкорректностью.

Ну, а жирную точку под этими учениями поставил Александр Лукашенко за двоих президентов. Он заявил, что цели и задачи и на белорусских полигонах, и на российских полностью выполнены. «Мы отработали не только действия армии, но территориальную оборону — так, как она должна работать в угрожаемый период, — сказал Лукашенко. — Мы показали способность вооруженных сил Белоруссии и России по обороне интересов наших государств. Это была демонстрация наших возможностей, все было на очень высоком уровне».

А заодно лишний раз дал понять, кто на белорусской земле хозяин. Все войска, участвовавшие в учениях «Запад-2017», вернутся в места постоянной дислокации, гарантировал он. И задал риторический вопрос: «Что изменили бы около пяти тысяч российских военных, если численность армии Белоруссии 75 тысяч?» В общем, учения закончились, но в их ходе белорусская армия сражалась не только с Вейшнорией.

Алексей Александров