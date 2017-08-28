Если США предоставят Украине оружие, это будет опасной ошибкой (The New York Times)

В ходе своего визита на Украину, который состоялся на этой неделе, министр обороны США Джеймс Мэттис подтвердил, что лично он поддерживает идею предоставления «оборонительного оружия» этой бывшей советской республике. Согласно недавним сообщениям, новая партия военной помощи может включать в себя противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», с помощью которых Украина сможет более эффективно бороться против поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе, где конфликт длится уже более трех лет.

План администрации Трампа по предоставлению оружия Киеву — это серьезное политическое решение, которое может иметь долгосрочные стратегические последствия. США вступают в опосредованную войну с Москвой — в войну, к которой они не готовы.

В теории оказать помощь Украине — это весьма похвальное решение, однако отсутствие общественной дискуссии и внезапность этого заявления вызывают тревогу. Хотя предоставление оружия Киеву сейчас, возможно, кажется легкой политической победой, на самом деле это слабая политика. Идея предоставить Украине противотанковые ракеты на сумму в 50 миллионов долларов очень напоминает вялые попытки Вашингтона подготовить и вооружить умеренную сирийскую оппозицию.

Тот план был плохо продуман, поэтому он привел к поражению, когда в 2015 году Россия вмешалась в сирийский конфликт на стороне президента Сирии Башара аль-Асада. Интересы России на Украине гораздо более значительны, а в ее военном превосходстве в этом регионе никто не сомневается. Между тем силовой авторитет США в этом регионе фактически равен нулю.

Более того, предложение отправить оружие на Украину является несвоевременным. Уже более двух лет Россия не ведет активного наступления и не пытается захватить значительные участки территории Украины. Из всех возможных способов помочь Украине укрепить ее вооруженные силы предоставление ракетных комплексов армии, внутри которой так и не были проведены реформы, вряд ли можно назвать разумным шагом. Сейчас Украина переживает такой период, когда ей нужно помочь успешно пройти процесс преобразования, а не играть в геополитические шашки с ракетами.

Ведущие американские генералы в этом регионе, такие как командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес (Ben Hodges), уже давно говорят о том, что предоставление оружия Украине, особенно комплексов «Джавелин» «в стратегическом смысле не изменит ситуацию к лучшему». Сейчас нет никаких признаков готовящейся атаки со стороны России, но в любом случае асимметрия силы между Россией и Украиной настолько велика, что ни один здравомыслящий аналитик не станет утверждать, что несколько переносных противотанковых ракетных комплексов могут изменить баланс. Учитывая природу конфликта, вероятность того, что Россию получится истощить, крайне мала.

Более того, комплексы «Джавелин» являются дорогостоящим и непрактичным выбором в случае с Украиной — страной, у вооруженных сил которой уже есть противотанковые управляемые ракеты и которая производит свои собственные. Имея в своем распоряжении 50 миллионов долларов, на которые украинское правительство может вооружить только небольшую часть своей армии комплексами «Джавелин», Киев может приобрести у других стран гораздо больше сходного по своим характеристикам оружия или даже произвести свое собственное.

На востоке Украины больше всего людей погибло и продолжает гибнуть от артиллерийских снарядов и стрелкового оружия. В этом конфликте было крайне мало танковых сражений, а в тех, которые были, принимали участие лишь небольшие подразделения. Несмотря на множество сообщений о российских танках на Украине — большинство из которых были преувеличенными — этот конфликт нельзя назвать танковой войной.

Вооруженные силы Украины применяли противотанковые управляемые ракеты и наносили ущерб сепаратистам во время сражений в августе 2014 года и феврале 2015 года. Однако Киев так и не смог одержать победу, а потери не смогли оказать сдерживающее воздействие на Россию, которая всегда воевала скорее за стратегическое влияние, чем за территории.

Предоставление ракетных комплексов «Джавелин» Украине — это такое политическое решение, которое превратит конфликт между Россией и Украиной в опосредованную войну между США и Россией. Украинцы, возможно, мечтают о том, чтобы Вашингтон вмешался в этот конфликт, но американским политикам стоит помнить, что они должны в первую очередь соблюдать национальные интересы США. Вашингтону стоит сосредоточиться на своих союзниках по НАТО.

Если цель администрации Трампа — отправить сигнал Москве, тогда американским чиновникам стоит помнить о том, что в Кремле многие хотят отправить в Вашингтон ответный сигнал. Задумывались ли они о балансе интересов и о том, какие средства обе стороны могут пустить в ход? Вряд ли.

США также стоит проявлять осторожность в том, какие сигналы они отправляют Украине. Вашингтон рискует подорвать свой авторитет, объявляя о готовности поддержать другое государство, не намереваясь при этом воевать на стороне этого государства. Сирия стала наглядным примером того, как можно проигрывать опосредованные войны, на который стоит обратить пристальное внимание, прежде чем США ввяжутся еще в один конфликт.

Угрозы предоставить Украине оружие могли бы иметь смысл в условиях сложных переговоров с Москвой или в рамках попыток удержать Москву от того, чтобы вооружать повстанческие группировки в других зонах конфликтов, таких как Афганистан. Однако на Украине у США нет таких стратегических задач: высокопоставленные американские чиновники просто хотят предоставить украинцам ракеты.

Если план предоставления комплексов «Джавелин» будет реализован, США впустую потратят один из потенциальных рычагов давления на их геополитического врага, уничтожив один из возможных козырей на переговорах. Если администрация Трампа рассматривает конфликт на Украине как часть новой холодной войны, ей стоит задуматься над тем, как она собирается одерживать в ней победу. Ничем не подкрепленные сигналы и несколько ракетных комплексов не помогут одержать победу над таким врагом — и они ничем не помогут Украине.

Майкл Кофман