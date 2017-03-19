Если в Турции вернут смертную казнь, то она не вступит в ЕС, - Юнкер

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил, что возможное восстановление смертной казни в Турции, станет препятствием для вступления страны в Евросоюз

В то же время Юнкер не согласился с призывами уже сейчас прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС, передает "ДС" со ссылкой на DN.

Он уточнил, что переговоры могут быть прекращены только из-за нежелания Анкары применять европейские стандарты.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Стамбуле, заявил о невозможности откладывать применение смертной казни после попытки военного переворота.