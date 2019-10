Есмінець США Porter увійшов в Чорне море

Ввечері 12 жовтня у Чорне море увійшов американський есмінець DDG78 USS Porter озброєний керованою ракетною зброєю.

Про це повідомив в суботу, 12 жовтня, 6-й оперативний флот ВМС США.

"Цей плановий похід і сьомий візит в Чорне море нашого есмінця в цьому році, демонструє нашу відданість свободі судноплавства та підтримки союзників по НАТО і партнерів на Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

#USSPorter began its northbound transit into the Black Sea.

#freedomofnavigation https://t.co/DD1Bg16aUP pic.twitter.com/qEXSFbzghC - U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) October 12, 2019 Читайте також: Американський есмінець увійшов у Чорне море

Це вже другий візит "Портера" та сьомий американських ВМС в чорноморську акваторію у 2019 році, повідомляє "Думская".

На борту есмінця 90 ракетних пускових установок, які в залежності від потреб можуть бути озброєні зенітними та протикорабельними ракетами, а також крилатими ракетами "Томагавк". Читайте також: В МЗС Британії закликали виявляти далекоглядність у процесі стримування Росії

Як повідомив російський "Интерфакс", кораблі Чорноморського флоту РФ взяли на супровід американський есмінець - його супроводжували фрегат "Адмірал Гессен" і ракетні кораблі "Вишній Волочек" і "Орехово-Зуєво".