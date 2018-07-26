ЕСПЧ просит Сенцова прекратить голодовку

Европейский суд по правам человека призвал незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку, которую он начал еще 14 мая, и согласиться на лечение

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕСПЧ.

"Европейский суд по правам человека сегодня принял решение о временной мере в деле заключенного кинорежиссера Олег Сенцов, призвав Россию обеспечить ему надлежащее лечение в институционном учреждении. Суд также призвал господина Сенцова прекратить голодовку и принять все предложенное лечение для спасения жизни", - заявляет ЕСПЧ.

В организации напомнили, что имеют право указывать государствам-подписантам Европейской конвенции по правам человека, к каким действиям прибегнуть, чтобы предотвратить непоправимый вред в случае наличия таких рисков.

"Согласно правилу 39 Регламента Суда, Суд может указать на временные меры для любого государства-участника Европейской конвенции по правам человека. Временными мерами являются неотложные меры, которые, согласно общепринятой практики Суда, применяются лишь в случае, если существует неизбежный риск непоправимый ущерб", - отметили в ЕСПЧ.

Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына. Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Великобритания требует от России немедленно освободить Олега Сенцова и незаконно осужденного в Крыму Владимира Балуха.

Более 50 украинских деятелей искусств просят Сенцова прекратить голодовку.

