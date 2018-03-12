Эстония обвинила РФ в нарушении своей воздушной границы

Российский Ил-76 находился в воздушном пространстве страны почти минуту. Самолет не имел радиоконтакта с Центром управления полетами Эстонии.

Российский самолет Ил-76 в понедельник, 12 марта, без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло.

Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация со ссылкой на пресс-службу генштаба Сил обороны Эстонии.

Отмечается, что Ил-76 находился в воздушном пространстве страны почти минуту. Самолет не имел радиоконтакта с Центром управления полетами Эстонии.

При этом транспондер самолета был включен. В результате посла России вызвали в МИД Эстонии, где ему вручили ноту.