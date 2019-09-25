Эстония отменила долгосрочные визы для украинцев

Правительство Эстонии отменило решение, которое освобождало украинцев от уплаты государственной пошлины за рассмотрение заявок на долгосрочные визы, в связи с тем, что большинство граждан Украины просят долгосрочную визу с целью трудоустройства.

В Украине прогнозируют резкий всплеск трудовой миграции: причина Правительство Эстонской Республики отменило свое решение от 2010 года, освобождающее украинцев от уплаты государственной пошлины за рассмотрение заявок на долгосрочные визы.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина", ссылаясь на информацию пресс-службы Рейгикогу.

Согласно заявлению министра иностранных дел Эстонии Урмаса Реймсалу, состоянием на сегодня, около 90% граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочную визу, просят ее с целью трудоустройства.

"Поэтому впредь не оправдано сохранять такое исключение для граждан Украины", - сказано в сообщении.

Как стало известно, данное решение вступит в силу 1 ноября 2019 года и распространиться также в отношении граждан Беларуси.

Стоит добавить, что оно касается лишь национальной визы типа D на срок более 90 дней для пребывания с такой целью, как трудоустройство, обучение, длительное лечение и тому подобное. Государственная пошлина за рассмотрение заявки на такую визу в Эстонию составляет 80 евро, а с 1 января 2020 года - эта сумма возрастет до 100 евро.

Ранее мы писали о том, что Украина и Колумбия подписали соглашение о безвизе. Главы МИД Украины и Республики Колумбия подписали соглашение, согласно которому граждане обеих стран теперь могут легально находиться на территории другого государства без оформления визы сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Мы также сообщали о том, что в МИД спрогнозировали, когда Украина получит безвиз с Мексикой. Государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц сообщил, что безвизовый режим с Мексикой, Украина может получить уже в 2020 году.

АиФ-Украина.

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