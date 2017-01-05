Eurasia Review: Сделка Трампа-Путина по Крыму может спровоцировать большую войну

Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания - в традиционном обзоре Крым.Реалии.

"Украина внесет в черный список Ле Пен за комментарий по Крыму", - сообщает мировое информагентство Reuters.

"Украина сообщила в среду, что запретит кандидату на пост президента Франции Марин Ле Пен въезд в страну после появившегося комментария, в котором оправдывается аннексия Россией Крыма в 2014 году. Киев раздражают изменения политического ландшафта в 2017 году. Избранный президент США Дональд Трамп взял дружественный тон по отношению к России, а другой кандидат в президенты Франции, Франсуа Фийон, выступает за отмену санкций против Москвы. Подразумевая Ле Пен, украинское Министерство иностранных дел сообщает в своем заявлении: "Делая заявления, которые повторяют кремлевскую пропаганду, французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью игнорирует основополагающие принципы международного права. В связи с этим мы напоминаем, что подобные заявления и действия в нарушение украинского законодательства неизбежно будут иметь последствия, как это было в случае некоторых французских политиков, которым запрещен въезд в Украину".

"Плотина оставит население Крыма с хроническим дефицитом воды", - передает катарская телекомпания Al Jazeera.

"Водохранилище Тайган в центральной части Крыма, занимающее около 200 гектаров (500 акров), сократилась до трети своего прежнего размера; его берега покрыты паутиной потрескавшейся глины, уровень воды на метры ниже ближайшего дерева или куста даже после нескольких проливных дождей в конце ноября. Увиденное противоположно многочисленным российским картинкам черноморского полуострова - райской открытке с пальмами на пляжах, лазурными водами и дешевым местным вином. Михаил Ромащенко, ведущий водный эксперт Украины сказал, что собственных источников воды Крыма хватило бы менее половины его населения. Этим летом половина районов Крыма столкнулись с нехваткой питьевой воды, сообщили чиновники в августе. В течение нескольких недель несколько городов и деревень в восточной части Крыма получали питьевую воду из цистерн на грузовиках, сказали они. Пророссийские крымские чиновники и эксперты признают, что некоторые части северного Крыма уже превращаются в солончаки, поскольку засуха поднимает подземные отложения солей на поверхность".

"Сделка Трампа-Путина по Крыму может спровоцировать гораздо большую войну", - считает издание Eurasia Review.

"Авраам Шмулевич, ведущий израильский специалист по этническим вопросам на постсоветском пространстве, говорит, что Киев может быть вынужден согласиться на сделку Трампа-Путина по Крыму, но что такая сделка могла бы только убедить российского диктатора, что он может безнаказанно вторгаться в другие страны, и таким образом подтолкнуть его к началу новых войн. Что касается урегулирования по Крыму, продолжает он, "отдельным представителям Запада возвращение Крыма даже важнее, чем правящей украинской элите". Это потому, что Киев хочет положить конец конфликту как можно скорее, в то время как некоторые на Западе хотят сохранить принцип неприкосновенности международных границ. Это обязательство объясняет недавнюю резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму, но Шмулевич говорит, что "большинству из западного истеблишмента важно не столько вернуть Крым Украине, сколько просто так или иначе урегулировать этот вопрос в правовом поле". Путин четко понимает это, утверждает израильский аналитик, и это объясняет, почему он основывает свои действия незаконной, по его словам, передачей Хрущевым Крыма из РСФСР в УССР".

"Пейзаж: белое снежное небо Крыма в фотографиях", - вьетнамское издание Kin thc опубликовало галерею фотографий зимнего Крыма. На фото - покрытые снегом деревья на берегу Грушевого озера недалеко от Симферополя.

"Крымские татары: Москва вносит противников аннексии в список "террористов и экстремистов", - сообщает сайт Организации Непредставленных Наций и Народов UNPO. "Россия добавила лидера крымскотатарского Меджлиса Ильми Умерова в свой заведомо длинный список так называемых "террористов и экстремистов" за слова, произносимые всеми демократическими государствами, что Россия должна быть принуждена покинуть Крым. С ее обычным презрением к презумпции невиновности, она также включила в него всех 19 крымских мусульман, которых она держит в заключении с недоказанным участием в организации, которая является законной в Украине. Поскольку Россия теперь запретила как "экстремистский" крымскотатарский Меджлис или представительное собрание основного коренного народа Крыма, начало новых преследований членов Меджлиса - это всего лишь вопрос времени. Все большее количество людей добавляют в то, что все больше становится постсоветским списком "диссидентов". В дальнейшее нарушение основополагающих принципов международного права, между прочим, Россия также обозначает украинцев из Крыма как россиян".