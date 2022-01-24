Евакуації дипломатів ЄС з України не буде - Боррель обговорив ситуацію з Блінкеном

Після обміну інформацією та думками з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, що відбулося сьогодні у Брюсселі в рамках його віртуальної участі в Раді міністрів ЄС із закордонних справ, Євросоюз не вважає за доцільне вживати будь-які запобіжні заходи або евакуювати свій штатний персонал, що працює у представництвах ЄС на території України.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Секретар Блінкен розповів нам, що це не була евакуація (американського персоналу з України – ред.). Людям, що не виконували критично важливих функцій, було дозволено покинути країну, якщо вони цього бажають. Це не є евакуація. По-друге, після обміну думками та інформацією, яку ми маємо, й після того, як ми вислухали Секретаря Блінкена, – я не думаю, що є необхідність для нас здійснювати заходи перестороги будь-якого роду відносно нашого штату, що знаходиться в Україні», - сказав Жозеп Боррель.



Раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів та частину персоналу. Перед початком Ради міністрів ЄС Високий представник Жозеп Боррель висловив намір поцікавитися у американського колеги щодо мотивів такого рішення.