Евакуації з Афганістану очікують 230 громадян України - посол

На території Афганістану залишається понад 230 осіб, які є громадянами України або їх родичами. Про це посол України в Таджикистані і Афганістані (за сумісництвом) Василь Серватюк заявив і інтерв'ю LB.ua.

"Згідно з нашими останніми даними, на території Афганістану залишається трохи більше 230 осіб, які є громадянами України або їх родичами", - сказав Серватюк.

На уточнююче питання про те, скільки з цих людей є етнічними афганцями, він зазначив: "З цих людей лише дві етнічних українки, які вийшли заміж і проживали в Афганістані на постійній основі, інші - етнічні афганці, які мають в Україні родичів і в силу різних причин зараз знаходяться на афганській території".

За даними посла, з Афганістану вже евакуйовано понад 250 громадян України, членів сімей та іноземних громадян. Здебільшого ці люди були транспортовані за рахунок трьох українських евакуаційних рейсів, 20 громадян (у одного ще було двоє родичів) евакуйовані міжнародними партнерами нашої країни.

Посол також відповів на запитання про те, чи буде летіти український екстрений четвертий рейс за графіком туди: "Зараз розкривати всі деталі цієї операції не можу. Втім, скажу так: ми продовжуємо рухатися за графіком з четвертим і наступними етапами евакуації, продовжуємо збирати людей".

Більше 60 афганців, яких евакуювала Україна, попросили про статус біженця.

Раніше повідомлялося про те, що евакуація цивільних осіб з Афганістану може тривати довше, запланованої дати 31 серпня.

По матерiалам: LB.ua