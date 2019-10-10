Евродепутат: Пока единственная сторона, которой выгодна "формула Штайнмайера, это РФ

Депутат Европейского парламента от Латвии Сандра Калниете заявила, что недоверие украинцев к "формуле Штайнмайера и вызванная этим волна протестов в Украине выгодны России. Об этом она сказала во время дискуссии о политической ситуации в Украине на заседании ЕП, передает "Укринформ".

Калниете отметила, что в данном случае единственная сторона, которая выиграет от "формулы Штайнмайера", это РФ.

"Они проведут выборы в Донецке и Луганске, и таким образом сепаратисты получат легитимность. Но это именно то, в чем нуждается РФ, чтобы вернуться к международному сообществу. Есть предположение, что Россия сможет остановить сближение Украины с ЕС и НАТО", - считает евродепутат.

Она добавила, что в связи с вышесказанным украинцы выходят на акции протеста, но такая дестабилизация в стране только на руку Кремлю.

Также, по словам Калниете, с тех пор, как в 2016 году в Минске впервые заговорили о "формуле Штайнмайера", на Донбассе не произошло никаких изменений.

"Сейчас для всех нас важно следить за развитием событий в Украине, и позаботиться, чтобы проблема Донбасса и аннексии Крыма не исчезла с международной повестки дня", - подчеркнула депутат ЕП.

Как сообщалось ранее, в НАТО поддержали согласование "формулы Штайнмайера", в том числе разведение войск на Донбассе. При этом Альянс призвал РФ "в полном объеме" выполнить свои обязательства.

InfoResist.org

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