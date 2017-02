Еврокомиссар Хан приветствовал одобрение Ассоциации с Украиной в парламенте Нидерландов

Еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан приветствовал положительное голосование в Нидерландах за Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом он написал в микроблоге в Twitter.

"Приветствую положительное голосование нидерландской Палаты представителей за Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Это шаг в верном направлении", - написал Хан.

Welcome positive vote of #Dutch House of Representatives on #EU-#Ukraine Association Agreement. Step in the right direction!- Johannes Hahn (@JHahnEU) 23 февраля 2017 г.

Напомним, Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала ассоциацию с Украиной.