Еврокомиссар по вопросам юстиции призвала Россию освободить Сенцова

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова написала письмо министру юстиции России Александру Коновалову. В нем она призывает пересмотреть дело украинского политзаключенного Олега Сенцова и освободить его из заключения, передает "Радио Свобода".

"Я настоятельно призываю вас пересмотреть это дело по гуманитарным соображениям и, учитывая международные обязательства России в области прав человека, освободить господина Сенцова. Такой жест направит миру мощный сигнал об обязательствах России соблюдать международное право и права человека," - написала Юрова.

Также она призвала Минюст РФ обеспечить украинской стороне, в том числе омбудсмену, доступ к Сенцову в колонии.

Напоминаем, фракция Европейской народной партии в Европарламенте номинировала украинского политического заключенного, режиссера Олега Сенцова на получение премии За свободу мысли имени Андрея Сахарова, а президент Польши в 1990-1995 гг., обладатель Нобелевской премии мира Лех Валенса предложил выдвинуть Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Радио Свобода