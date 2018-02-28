Еврокомиссия и ООН сегодня обсудят гуманитарный кризис на Донбассе

Еврокомиссия и Офис ООН по координации гуманитарных вопросов проведут совместную конференцию о гуманитарной ситуации на востоке Украины.

Мероприятие состоится 28 февраля в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Украинскую сторону на конференции будет представлять министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. Читайте также: Волкер считает выборы в РФ переломным моментом для переговоров по Украине

От ЕС на мероприятии будет председательствовать еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и реагирования на кризисные ситуации Кристос Стилианидес.

Объединенные Нации будут представлены заместителем генерального секретаря ООН Урсулой Мюллер.

По результатам конференции участники сделают заявление для прессы.