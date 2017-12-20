Еврокомиссия начала процедуру введения санкций против Польши

Европейская комиссия в среду решила начать процедуру введения санкций против Польши за нарушение норм верховенства права. Об этом сообщили польские СМИ.

На пресс-конференции в Брюсселе вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерман подтвердил эту информацию.

Брюссель принял решение, что польский закон об общих судах подрывает независимость польских судей, поэтому решил применить статью 7 договора о ЕС, в которой говорится о серьезных угрозах верховенству права. Таким образом, Польша может потерять право голоса в ЕС.

"Сегодня конституционность судопроизводства в Польше не может быть гарантирована. 40% судей Верховного суда будут вынуждены уйти в отставку из- за закона, принятого польским парламентом на прошлой неделе. А новые судьи будут назначены президентом по рекомендации Национального совета судопроизводства, в котором доминируют представители правящей партии", - сказал Тиммерманс.

Тиммерманс напомнил, что Еврокомиссия выпустила три рекомендации в течение двух лет, но они не были приняты во внимание в Варшаве. Европейские чиновники также провели 25 встреч с представителями Польши, но результатов они не принесли.

"Комиссия вынуждена констатировать, что на сегодняшний день в Польше существует серьезный риск нарушения верховенства права", - сказал Тиммерманс.

В польском правительстве убеждены, что ЕС не наложит санкции на их страну.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заверил в поддержке Украины в противостоянии российской агрессии и проведении реформ в стране.