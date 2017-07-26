Еврокомиссия обещает ответить Вашингтону на санкции против России

Европейская Комиссия выразил обеспокоенность и заявила о намерении предпринять меры в ответ на новые санкции США против России

Об этом сообщили "ДС" в пресс-службе Еврокомиссии.

"Хотя комиссары подчеркнули важность режима санкций против России и его строгой реализации, они выразили обеспокоенность возможными негативными политическими последствиями законопроекта", - сказано в сообщении.

В ЕК допускают, что санкции могут негативно повлиять на энергентическую независимость ЕС.

"ЕС полностью настроен на режим санкций в России, однако, единство G7 относительно санкций и тесная координация между союзниками являются основой для обеспечения полного осуществления Минских соглашений. Законопроект США может иметь непредсказуемые односторонние последствия, которые влияют на интересы энергетической безопасности ЕС", - заявил глава Еврокомиссии Жан- Клод Юнкер.

"Поэтому сегодня Комиссия сделала вывод, что если наши беспокойства будут недостаточно учтены, мы будем готовы должным образом отреагировать уже в ближайшие дни. Америка в первую очередь не может означать, что интересы Европы - в последнюю очередь", - добавил он.

Как сообщала "ДС", 25 июля Палата представителей Конгресса США (нижняя палата парламента) подавляющим большинством голосов утвердила проект закона с новым пакетом санкций против России, Ирана, а также Северной Кореи.

Отмечается, что такие меры направлены против России за аннексию у Украины полуострова Крым в 2014 году и за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в 2016 году.

После одобрения палатой представителей законопроект должен быть рассмотрен и принят сенатом, после чего передан на подпись президенту. Он становится законом после подписания главой государства.

Президент США Дональд Трамп поддерживает жесткие санкции против КНДР, Ирана и России. Белый дом изучает утвержденный Палатой представителей законопроект и ожидает поступления на президентский стол окончательного варианта документа.

Однако санкции не распространяются на энергетические проекты с компаниями, в которых российские субъекты владеют менее 33% акций.