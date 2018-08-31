Еврокомиссия поддержала отказ от перехода на зимнее время

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поддержал отмену изменения времени в Евросоюзе. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF в пятницу, 31 августа.

"Люди хотят этого, поэтому мы сделаем это", - подчеркнул он.

Юнкер будет прилагать усилия, чтобы убедить своих коллег в Еврокомиссии выдвинуть предложение об отмене перехода на зимнее время. После этого решать будут правительства государств-членов ЕС и Европарламент.

Напомним, в ЕС провели онлайн-опрос по изменению времени, в котором приняли участие 4,6 млн жителей. Подавляющее большинство - 80% проголосовали за отмену изменения времени. Несколько меньшее количество опрошенных высказались в пользу того, чтобы жить по летнему, а не зимнему времени.

В России отказались переходить на зимнее время в 2011 году. А в 2014 году в РФ подкорректировали время и остались только на зимнем времени. Вслед за Россией от перехода часов отказалась и Беларусь.

Впервые переходить на летнее и зимнее время начали в 1908 году в Великобритании. Это было сделано для экономии электроэнергии. Сейчас переход на зимнее и летнее время действует более чем в 100 странах, в остальных государствах стрелки часов не переводят.

По материалам: Deutsche Welle

