Еврокомиссия пригрозила Польше лишением права голоса в ЕС

Еврокомиссия приостановит право голоса Польши в ЕС, если страна продолжит "подрывать независимость судебных органов".

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Ранее президент Польши Анджей Дуда наложил вето на два закона - о Верховном суде и Национальном совете судопроизводства, а также заявил о подписании третьего закона - о судах общей юрисдикции. Данный закон регламентирует назначение и увольнение председателей судов и их заместителей. По убеждению судейского корпуса, закон также создает поле для возможных нарушений со стороны исполнительной власти.

Напомним, что партия "Право и Справедливость" (PiS) пытается провести судебную реформу в Польше, инициируя изменения в три закона - о Верховном суде, Национальном судебном совете и Суде общей юрисдикции. Партия власти убеждена, что реформа приведет к излечению судебной ветви власти от патологий, а оппозиция и большинство судейского корпуса настаивают, что таким образом уничтожается независимость судов.

Как сообщалось накануне, премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что правительство Польши продолжит добиваться принятия судебной реформы.