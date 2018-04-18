Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Македонией

В Еврокомиссии отметили, что для Македонии решающими в грядущих переговорах будут дальнейшие реформы, а для Албании - достижения в области верховенства права.

Европейская комиссия рекомендовала Совету Европейского союза начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Македонией. ОБ этом сообщили в пресс-службе ЕК.

В Еврокомиссии отметили, что для Македонии решающими в грядущих переговорах будут дальнейшие реформы, а для Албании - достижения в области верховенства права.

Македония получила статус кандидата на членство в ЕС в 2005 году, Албания - в 2014 году.

О готовности начать переговоры с этими странами говорилось в опубликованной в феврале стратегии, предусматривающей расширение Евросоюза к 2025 году. Уже ведутся переговоры о вступлении с Черногорией и Сербией.