Еврокомиссия собирает совещание в связи с хаосом на границе ЕС из-за усиления проверок

Европейская комиссия проведет совещание в Брюсселе через хаос и огромные очереди, которые возникли после введения в действие новых правил безопасности на границах. Об этом заявил представитель Еврокомиссии, сообщает EUobserver.

"Когда дело доходит до продолжительных очередей, мы находимся в контакте с несколькими государствами-членами и собираемся провести на этой неделе совещание экспертов для решения этих вопросов", - сказал представитель Еврокомиссии.

От национальных органов безопасности требуется проверять документы каждого гражданина ЕС, который покидает или въезжает в Шенгенскую зону.

Национальные органы зобов'связали проверять ID всех граждан ЕС, которые пересекают границы между государствами с помощью базы данных безопасности.

Через несколько часов после внедрения новых правил Словения приостановила проверки, ибо на границе с государством ЕС, не входит в Шенгенскую зону Хорватией образовались длинные очереди.

Огромные задержки были также зарегистрированы в аэропортах Греции и Испании.

Греческие полицейские объявили, что они приостановят систематические проверки документов граждан ЕС на шесть месяцев.

В 2015 году на внешних границах Шенгенской зоны было зарегистрировано более 200 миллионов пересечений границы.

Предложение о систематические проверки впервые было объявлено в декабре 2015 года, а затем было принято странами ЕС в начале прошлого месяца.