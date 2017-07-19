Еврокомиссия выступила против польской судебной реформы

Еврокомиссия угрожает Польше серьезными последствиями в случае вступления в силу законов о судебной реформе в их нынешнем виде. Об этом вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил в среду, 19 июля, в Брюсселе.

Брюссель, подчеркнул Тиммерманс, может начать процедуру по 7 статье договора ЕС, предусматривающей санкции вплоть до лишения страны- нарушительницы права голоса. Совещание о возможности применения этой процедуры пройдет в Еврокомиссии уже в конце июля.

Накануне подписывать скандальные законопроекты отказался и президент Польши Анджей Дуда. Органы юстиции должны быть реформированы, но они должны быть реформированы разумно", - заявил он.

Законопроекты предусматривают, в частности, избрание членов Национального судебного совета путем голосования депутатов Сейма, большинство в котором принадлежит правящей партии "Закон и справедливость". Национальный судебный совет не может быть "подчинен одной единственной партии, одной единственной группе", подчеркнул Анджей Дуда.

Национальный судебный совет играет решающую роль при назначении и снятии с должности председателей судов любых инстанций. Если этот орган окажется под контролем правящей партии, с независимостью судов в Польше будет покончено, опасаются критики. Об этом сообщает Deutsche Welle.