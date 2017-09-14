Европа и Америка "с негодованием" реагировали на аннексию Крыма - посол США в России

Российская аннексия Крыма и действия России в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей Украины были встречены с негодованием в Европе и в США, сказал посол США в России Джон Теффт в интервью Радiо Свобода и "Голосу Америки".

По его словам, политикам "приходится выбирать, как ответить на подобное".

"Эти действия России вызвали очень резкую реакцию - достаточно посмотреть на заявления, которые тогда делались. Например, на заявление канцлера Германии Меркель, на заявления других европейских лидеров, на заявление президента (США - КР) Обамы. Вариант ответа, который они выбрали, - санкции", - отметил Теффт.

Он напомнил, что санкционные списки постоянно менялись, в списки были включены новые фамилии.

"Но наш основной посыл, наше послание состояло в том, что мы будем работать вместе над соблюдением санкций даже при том, что мы поддерживаем усилия Германии и Франции, которые в рамках Нормандской группы пытаются наладить переговорный процесс между Украиной и Россией и найти решение этой проблемы. Таков был выбор", - подчеркнул посол США в России.

Полностью интервью с послом США в России Джоном Теффтом читайте на сайте Крым.Реалии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".