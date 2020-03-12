Европа отреагировала на решение США о приостановке с ней сообщения

Представители Европейского Союза отреагировали на планы Соединенных Штатов Америки ограничить сообщение со странами Европы, назвав действия США слишком радикальными. Об этом сообщает CNN.

По словам бельгийского дипломата, было известно о том, что с поездками из Европы "что-то произойдет, но не столь радикально".

"Несколько европейских послов в Вашингтоне сообщили CNN, что они не знали, что это произойдет, несмотря на то, что были в контакте с администрацией в течение последних нескольких дней", - говорится в сообщении.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о вероятности отмены всех путешествий из Европы в США сроком на 30 дней. Ограничение не будет действовать лишь на Великобританию.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сократила рейсы в некоторые европейские страны и отменила вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины из-за риска распространения коронавируса. Таким образом, МАУ отменила некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию.

По материалам CNN