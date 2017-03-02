Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

Депутаты Европарламента в четверг, 2 марта, проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности лидера правоэкстремистской французской партии "Народный фронт", кандидата в президенты страны Марин Ле Пен. Поводом для решения стали обвинения в распространении в интернете фотографий со сценами насилия.

В декабре 2015 года Марин Ле Пен разместила на своей странице в Twitter фотографии со сценами расправы боевиками террористической организации "Исламское государство" над несколькими заложниками.

Во Франции в отношении Ле Пен прокуратурой Нанта ведется расследование по аналогичным обвинениям. Ранее она воспользовалась депутатской неприкосновенностью, отказавшись явиться по вызову прокуратуры. После лишения иммунитета лидеру "Народного фронта" в случае признания ее виновной может грозить до трех лет лишения свободы и штраф в размере 75 тысяч евро.

Europe.newsru.uahttp://rus.europe.newsru.ua/article/37778899