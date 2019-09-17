Европарламент поддержал кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ

Европейский парламент во вторник проголосовал за рекомендацию о назначении на должность будущего главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, пишет "Интерфакс-Украина".

Что известно

Обсуждение кандидатуры происходило в отсутствии Лагард на пленарной сессии. Голосование было тайным.

На поддержку Лагард было подано 394 голоса. Против проголосовали 206 депутатов. 49 воздержались.

«Я надеюсь, что это позволит нам продолжать замечательное сотрудничество между тремя институтами (Советом ЕС, Еврокомиссией и Европарламентом — ИФ) при полном уважении роли каждого института и с госпожой Кристин Лагард во главе ЕЦБ», — так оценил мнение ЕП заместитель председателя ЕК по евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис, который докладывал от имени Европейской Комиссии (ЕК) про кандидатуру Лагард.

Кто такая Лагард

В 2005 году Лагард была назначена министром внешней торговли Франции.

В 2007 году — министром сельского хозяйства.

Затем, до 2011 года, она руководила Министерством экономики, финансов и занятости и была первой женщиной на этой должности.

С июля 2011 года Лагард выполняла обязанности директора-распорядителя МВФ, став первой женщиной во главе этой международной финансовой организации.

В феврале 2016 года ее утвердили на второй мандат на этом посту.

Ожидается, что Европейский совет примет окончательное решение на октябрьском саммите ЕС на основе рекомендаций Совета ЕС, консультаций с Европейским парламентом и Советом управляющих ЕЦБ.

Срок действия полномочий председателя ЕЦБ составляет восемь лет без права продления. В случае успешного завершения всех процедур Лагард сменит нынешнего главу ЕЦБ итальянца Марио Драги 1 ноября 2019 года. Француженка будет первой женщиной на этой должности.

Минфин

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