Европарламент поддержал введение санкций ЕС против Венгрии

После этого решения Совет ЕС должен начать собственное расследование нарушений Венгрией ценностей ЕС

Европейский парламент в среду, 12 сентября, поддержал введение санкционной процедуры против Венгрии в связи с длительным нарушением правил и ценностей Евросоюза Будапештом. Об этом сообщает Euronews.

В докладе осуждалось давление на независимые медиа страны, отстранение от должностей независимых судей, невозможность работы неправительственных организаций, оказывающих помощь мигрантам и беженцам, обогащение членов правительства и их семей за счет европейских фондов и другие нарушения Будапешта.

После этого решения Европарламента Совет ЕС должен установить, нарушила ли Венгрия ценности ЕС. Если статья 7 Лиссабонского договора будет активирована по Венгрии, ее могут лишить права голоса в Совете ЕС.

Ранее Еврокомиссия запустила похожую санкционную процедуру против Польши за нарушение верховенства права.

Напомним, докладчик Европарламента призвала ввести санкции ЕС против Венгрии.

В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что депутаты Европарламента от его партии поддержат санкции против Венгрии за попрание демократических ценностей.