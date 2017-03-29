Европарламент примет резолюцию по «Брекситу» на следующей неделе в Страсбурге

Глава Европарламента (ЕП) Антони Таяни сообщил, что резолюция по выходу Великобритании из состава ЕС будет принята на следующей неделе в Страсбурге. Господин Таяни отметил, что перед этим пройдут открытые дебаты. По его словам, Лондон и Брюссель должны достигнуть соглашения, которое будет основано на правах граждан.

«За 60 лет мы преодолели многие вызовы, однако впервые страна-член решила покинуть нас. Хотя мы полностью уважаем демократическую волю народа, сегодня не хороший день для Европы»,— цитирует главу ЕП ТАСС. Антони Таяни считает, что Великобритания в ходе переговоров по Brexit может передумать покидать Евросоюз (ЕС). Однако в этом случае остальные 27 стран-членов ЕС должны будут согласиться с этим.

Напомним, Великобритания стала первой и пока единственной страной, запустившей процедуру выхода из Евросоюза. Ранее обе палаты британского парламента утвердили одинаковую редакцию закона о выходе страны из Европейского союза. 16 марта запуск процедуры выхода страны из состава ЕС был одобрен британской королевой Елизаветой II.

Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй начала процедуру «Брексита». Госпожа Мэй пообещала на переговорах с Брюсселем отстаивать интересы каждого жителя Соединенного Королевства и в итоге построить «более сильную и честную» страну.