Европарламент принял резолюцию по украинским узникам Кремля

Новоизбранный Европейский Парламент поддержал резолюцию по украинским политзаключенным Кремля - "за" проголосовали 458 евродепутатов, сообщает "Прямой".

В документе Европарламент требует от РФ безусловного и немедленного исполнения решений Международного трибунала ООН по морскому праву относительно освобождения 24 украинских военнопленных моряков и возвращения Украине катеров и рейдового буксира ВМС.

А само нападение РФ на украинские корабли в Керченском проливе осенью прошлого года в резолюции признано военной агрессией против Украины.

В резолюции содержится список всех украинских пленников Кремля, которые удерживаются в России и на оккупированных ею территориях Украины - в Крыму и Донбассе. Европарламент требует от Кремля немедленного освобождения украинцев.

В Европарламенте также дали оценку ноте РФ, касающейся украинских моряков, в которой от официального Киева требовалось признать военнопленных преступниками. И напомнили о том, что согласно решения трибунала ООН, украинские моряки должны быть освобождены безо всяких условий и дискуссий.

Кроме того, в документе говорится о сохранении санкций против России до выполнения всех условий Минских договоренностей, Россия также обязана вывести свои войска и незаконные вооруженные формирования с территории Украины и деоккупировать участок украино-российской границы в Донбассе.

Если это не будет сделано, Европарламент постановил рассмотреть ужесточение санкций против России. Речь идет, в частности, о закрытии доступа к финансовым ресурсам как для физических, так и юридических лиц России.

Напомним, 11 июля президент Владимир Зеленский впервые поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Главным вопросом переговоров стало освобождение украинских моряков и других политзаключенных. 16 июля в Офисе президента анонсировали новые переговоры президентов по вопросу освобождения и обмена политзаключенных.

В тот же день украинский и российские омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обменялись списками удерживаемых лиц. В украинском - 150 узников Кремля и военнопленных, которых незаконно удерживают в РФ и в аннексированном Крыму. И договорились обратиться к президентам Украины и России с просьбой о помиловании осужденных.

В Украине в качестве потенциального кандидата для обмена на военнопленных украинских моряков и других политзаключенных рассматривается российский пропагандист, глава агентства "РИА-Новости Украина" Кирилл Вышинский. Его подозревают в государственной измене и незаконном хранении оружия.

По материалам Прямий