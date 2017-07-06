Европарламент призвал приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Европейский парламент в четверг, 6 июля, одобрил резолюцию с призывом приостановить переговоры относительно членства Турции в Европейском Союзе, если Анкара продолжит внедрять конституционные изменения, одобренные на референдуме в апреле этого года.

Об этом сообщает издание Hurriyet Daily News.

"За соответствующий документ проголосовали 477 депутатов, против высказались 64", - говорится в сообщении.

Принимая во внимание итоги референдума и расширение президентских полномочий, резолюция призывает Еврокомиссию и национальные правительства ЕС "официально приостановить переговоры с Турцией о вступлении без промедления, если пакет конституционных реформ будет реализован без изменений", - сообщает пресс-служба Европарламента.

В резолюции депутаты осуждают попытку государственного переворота и выражают свою солидарность с народом Турции. В то же время они сожалеют об непропорциональном ответе турецкого правительства, в результате которого произошли масштабные увольнения государственных служащих, были закрыты СМИ, школы и университеты, а также арестованы журналисты, судьи и правозащитники.

Стоит отметить, Анкара относится к возможному приостановлению переговорного процесса крайне негативно.

Напомним, в марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что ЕС больше не будет угрожать Турции процессом обретения членства после референдума 16 апреля по вопросу внесения изменений в конституцию и расширению президентских полномочий.