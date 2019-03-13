Европарламент рекомендует назначить спецпредставителя ЕС по вопросам Украины

Европейский парламент принял в среду резолюцию с рекомендацией назначить специального представителя ЕС по Украине. В документе говорится, что на этого спецпредставителя будет возложена в первую очередь тематика Крыма и Донбасса, передает "Интерфакс-Украина".

Ожидается, что спецпредставитель также будет отвечать за мониторинг ситуации с правами человека "на оккупированных территориях", за реализацию минских соглашений, снижение напряженности в районе Азовского моря и защиту прав "перемещенных в собственной стране лиц".

Напомним, в середине февраля министры иностранных дел ЕС определили сферы, в которых Евросоюз окажет поддержку украинским регионам в районе Азовского моря.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что помощь Украине ЕС планирует сделать главным ответом на азовский кризис.