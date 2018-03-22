Европе нужна коллективная оборонительная стратегия против России - The Guardian

Поздравления Путина с "победой" на выборах со стороны западных лидеров были очень неуместны.

Европейским лидерам нужно было не поздравлять Путина с победой, а выступить с совместной стратегией по противодействию ему. ╘ Flickr/Rock Cohen

Во вторник председатель Еврокомиссии Жон-Клод Юнкер написал Владимиру Путину письмо с поздравлениями в связи с его успехом на выборах. Похоже, что поступить так его вдохновил пример целого ряда мировых демагогов и диктаторов: от президента Венесуэлы Николаса Мадуро до лидера Беларуси Александра Лукашенко.

Президент Трамп тоже позвонил Путину, но по крайней мере, его советники дали ему четкую инструкцию "Не надо поздравлять!", которую он, конечно же, проигнорировал. Позором было то, что ни Юнкер, ни Трамп не упомянули о применении российского химического оружия в Солсбери. Они также не высказали сомнений относительно легитимности так называемых "выборов" в России.

Об этом на страницах The Guardian пишет главный представитель Европарламента на переговорах о Brexit Ги Вергофстадт.

Немецкий депутат Михаэль Линк, который возглавлял миссию наблюдателей ОБСЕ на российских выборах, четко указал, что у избирателей "не было реального выбора". Россиян специально загоняли на участки, а в урны вбрасывали нужные бюллетени в то время, как оппозиционному политику Алексею Навальному не разрешили принять участие в гонке.

"Поэтому нет, поздравления были неуместны. И да, нам всегда нужен диалог с Россией, но условием для более тесных связей должно быть уважение к верховенству закона", - пишет европейский политик.

Он замечает, что слишком часто Запад ничего не делает в то время, когда "русский медведь" подрывает его либеральные демократии, коррумпирует его политические системы, взламывающий сети политических партий, засоряет экосистему интернета и пытается затянуть европейские страны обратно в насильственное прошлое.

"Хотя европейские лидеры ответили теплыми словами поддержки в адрес Британии после инцидента в Солсбери, нам нужно разработать серьезный коллективный европейский ответ в рамках новой стратегии ЕС относительно России", - добавляет Вергофстадт.

Эта новая стратегия должна показать Путину, что его нарушения международного права будут иметь четкие последствия. Кроме того, она должна открыть перспективы сотрудничества и взаимодействия, которыми Россия сможет воспользоваться, если начнет выполнять обязательства по международным законам и Минскими соглашениями.

"Вместо того, чтобы отсылать письма с поздравлениями, лидеры ЕС и верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини в частности должны были выступить с такой активной стратегией. Во-первых, мы должны ввести четкие санкции ЕС в ответ на дело Сергея Скрипаля. Если что-то по- настоящему и пугает мафиозные элиты в окружении Путина, то это перспектива перекрытия доступа к их европейским виллам", - отметил Вергофстадт.

ЕС и НАТО, по его мнению, также должны открыть каналы связи, чтобы избежать ошибок и просчетов. Также важно, чтобы Brexit не ослабил внешнюю политику и сотрудничество в сфере безопасности в Европе. Соглашение об ассоциации ЕС и Великобритании может создать рамки для достижения этих целей. По мнению представителя ЕС на переговорах о Brexit, двосторонние соглашения о безопасности и обороне должны быть заключены до завершения переходного периода. Также Евросоюзу нужно провести широкое расследование масштабов вмешательства России в европейскую демократию, экономику и политические системы, а также должным образом ответить на такие угрозы.

"Не правильно то, что российские миллиардеры могут купить гражданство ЕС на Мальте, отмывать деньги через недвижимость в Лондоне, пользуясь фиктивными компаниями, а также финансировать желаемые европейские политические партии", - говорится в статье.

В то же время, по мнению Вергофстадта, нужно разобраться с нынешним положением, когда контакты ЕС с Россией заморожены, а отдельные страны- члены продолжают развивать двусторонние каналы связи с Москвой, защищая свои узкие национальные интересы. Вергофстадт убежден, что новую стратегию можно построить на основе логики Хельсинкского процесса 1970-х годов. "Хельсинки 2.0" укрепят европейскую архитектуру безопасности через открытие перспектив политического и экономического взаимодействия с Россией. В обмен на полное выполнение Минских соглашений, соблюдения условий международных законов, проведения честных выборов и защите прав человека в РФ, ЕС сможет отменить санкции. Но политическое и экономическое сотрудничество будет постепенно углубляться.

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Напомним, что Трамп поздравил Путина с победой, несмотря на советы своих помощников этого не делать. Американский президент также решил во время телефонного разговора не осуждать Путина за недавнее отравление российского шпиона. Это вызвало недовольство в Республиканской партии.

В частности, сенатор-республиканец Джон Маккейн раскритиковал такие действия Трампа, а также назвал Путина диктатором, российские выборы - фикцией. Критически на это отреагировал и лидер республиканского большинства в верхней палате американского Конгресса Митч Макконнелл. По материалам: ZN.UA /