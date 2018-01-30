Европейские инвесторы отреагировали на публикацию "Кремлевского доклада"

"Ассоциация европейского бизнеса" (AEB), объединяющая более 500 работающих в России компаний, сделала заявление в связи с публикацией "Кремлевского доклада".

AEB опасается, что упоминание в списке российских олигархов может негативно отразиться на интересах европейских компаний, которые работают в РФ, и "усилит неопределенность в российской бизнес-среде", передает Reuters.

"Ассоциация повторяет свои призывы к главам государств и правительств ЕС, США и России воздерживаться от действий, которые могут подорвать перспективы будущего экономического взаимодействия", - говорится в заявлении.

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Как сообщалось, 29 января Министерство финансов США представило "Кремлевский доклад". В списке 210 человек - 114 чиновников и парламентариев и 96 "олигархов", - "приближенных" к президенту России Владимиру Путину.

Президент РФ Владимир Путин назвал составление списка "недружественным актом" и заявил, что за каждым из попавших в этот перечень стоят обычные россияне. В Совете Федерации РФ публикацию "кремлевского доклада" приравняли к разрыву дипотношений.

Президент Петр Порошенко выразил благодарность США за новый список представителей российской власти и приближенных к ней олигархов.