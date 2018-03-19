Европейские лидеры обсудят дело "Скрипаля" на саммите ЕС

На саммит Европейского Совета будет вынесен вопрос о покушении на бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает "Укринформ".

"Я говорила на эту тему с премьером Великобритании. В четверг во время саммита Европейского Совета мы обсудим этот вопрос", - говорится в заявлении.

По словам Меркель, что Германия стоит "рука об руку с Соединенным Королевством относительно попыток убийства Скрипаля".

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль был отравлен в британском городе Солсбери. Его и дочь доставили в больницу с признаками отравления неизвестным веществом. В Британии считают, что он был отравлен бывшим офицером ГРУ РФ, нынешним депутатом Госдумы Андреем Луговым, который действовал по приказу руководства России.

17 марта в МИД России заявили, что РФ вышлет из страны 23 британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.

Ранее Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. Позже Великобритания официально подтвердила применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок".

Также официальный Лондон назвал инцидент "неизбирательным и безответственным нападением на Соединенное Королевство, в результате которого жизнь невинных гражданских лиц подвергалась риску". МИД РФ считает обвинения Мэй по "делу Скрипаля" провокацией, которая подрывает диалог с Великобританией.

После этого британским правительством было принято решение выслать 23 российских дипломатов из-за покушения на Сергея Скрипаля. На то, чтобы выехать за пределы Великобритании, российским дипломатам дали неделю. Кроме того, Лондон по этой же причине усилит проверки на таможне и контроль частных самолетов.