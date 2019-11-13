Евросоюз готов углубить сотрудничество с Украиной по многим вопросам

В Европейском Союзе заинтересованы в углублении сотрудничества с Украиной в ряде секторов. Это могут быть вопросы окружающей среды, цифровые технологии и многое другое.

Об этом заявил руководитель генерального директората Еврокомиссии по политике соседства Кристиан Даниельсон во вторник, 12 ноября, после мероприятия в Европарламенте, посвященного "Восточному партнерству", сообщает DW.

"Я могу очень хорошо видеть, что есть определенные секторы, где мы углубим наше сотрудничество. Это цифровая сфера, это вся" зеленая сфера ", то есть защита окружающей среды, борьба с изменением климата, экономика замкнутого цикла. А также другие сферы, где мы заинтересованы углубить наше сотрудничество ", - отметил Даниельсон. На вопрос, предусматривает это углубление внесении изменений в соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, чиновник ответил: "Это уже технические вопросы. Важно согласовать, в каких сферах политики мы будем углублять наше сотрудничество. А путь, как это сделать, мы найдем".

При этом он добавил, что вокруг соглашения об ассоциации постоянно идут дискуссии. "То, что мы делаем сегодня, - не то же, что мы делали два года назад. А через два года мы будем делать не то же самое, что мы делаем сегодня", - пояснил он.

Напомним, Киев хочет инициировать пересмотр соглашения об ассоциации или же, по словам представителей украинской власти, "модернизировать" ее. Как объяснял торговый представитель Украины Тарас Качка, поскольку о соглашении договаривались еще десять лет назад, а подписали в 2014 году, то ее необходимо "приспособить к новым обстоятельствам". Начать обсуждение пересмотра соглашения в торговых вопросах представители Киева планируют уже во второй половине ноября.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина за пять лет должна присоединиться к цифровому рынку Европы.

В своей статье для ZN.UA советник министра иностранных дел Тарас Качка пишет, что кроме реализации имеющейся программы интеграции, предусмотренной Соглашением об ассоциации с ЕС, Украине нужно приближаться к ЕС и в новых инициативах. Главное в этом - не так логика "догнать и перегнать", как прийти к должному уровню синхронизации в ключевых политиках ЕС. Например, рынок электронных коммуникаций ЕС, к которому Украина может интегрироваться на основе приложения XVII УА. Нам нужно не только выполнить требования, предусмотренные приложением, но и одновременно с ЕС работать над приоритетами Единого цифрового рынка ЕС об усилении защиты персональных данных и иных прав потребителей цифровых услуг.

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