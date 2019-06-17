Евросоюз может приостановить безвизовый режим для отдельных стран

Европейский союз может приостановить безвизовый режим для отдельных стран в связи с растущим числом соискателей убежища из стран, для которых действует безвизовый режим из ЕС.

Об этом заявил комиссар Евросоюза по вопросам миграции и делам Димитрис Аврамопулос в интервью газетам группы Funke, обнародованном в понедельник, 17 июня.

По его словам, меры противодействия могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки."Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, понятно: защищать эту привилегию - ваша ответственность", - подчеркнул Аврамопулос.

Еврокомиссар также выразил надежду, что подобных крайних мер еще можно избежать.

Между тем, число нелегальных соискателей убежища в ЕС в целом опустилось на уровень 2014 года, до начала миграционного кризиса. В первые месяцы 2019 года оно продолжало падать и достигло 32,4 тысячи человек, уменьшившись на 31% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Напомним, в рамках европейской программы переселения особенно уязвимых категорий беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в ЕС прибыли уже 32,7 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что с начала действия безвизового режима - 11 июня 2017 года - 9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, в том числе почти 3 млн украинцев направлялись в страны Евросоюза без виз.