Евросоюз на полгода продлил санкции против России

Санкции продлены до 15 марта 2020 года.

Совет Европейского Союза согласовал продление ограничительных мер против России за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на полгода до 15 марта 2020 года.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Ограничительные меры касаются замораживания активов и запрета на поездки в страны-членов ЕС 170 физических и 44 юридических лиц.

Напомним, ранее продлении санкций согласовал Комитет постоянных представителей Европейского союза (Coreper). Санкции против России действуют с 2014 года, их продлевают каждые полгода.

США подготовили новые санкции против России из-за плен украинских моряков. Законопроект с экономическими ограничениями уже внесли на рассмотрение в Палату представителей. Его подготовили сторонники Украины из Демократической и Республиканской партий. Санкции предусмотрены для 24 российских чиновников из спецслужб и приближенных к ним лиц.