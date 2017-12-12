Евросоюз поднимет вопрос о продлении санкций против РФ на ближайшем саммите

Страны Евросоюза обсудят вопрос о продлении санкций против РФ на ближайшем саммите, который пройдет 14—15 декабря.

«Ограничительные меры в отношении России будут продлены на техническом уровне на шесть месяцев. Лидеры не будут принимать практических решений по санкциям. Они будут продлены Советом ЕС позднее, мы ожидаем, что до конца месяца», — заявил европейский дипломат журналистам в Брюсселе, его цитирует ТАСС.

По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон намерены проинформировать участников саммита о ходе переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе за рабочим ужином. В этом контексте будут затронуты ограничительные меры в отношении России.

Большая часть саммита будет посвящена ходу переговоров с Великобританией о ее выходе из состава сообщества (Brexit).

Добавим, что ограничительные меры были впервые введены 31 июля 2014 года в связи с присоединением Крыма и событиями на Востоке Украины. Они были усилены в сентябре 2014 года. Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора и сферу товаров двойного назначения.



19 марта 2015 года продолжительность санкций связали с полным выполнением Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года.



Поскольку этого не произошло и учитывая то, что Минские соглашения по-прежнему не были полностью выполнены, Совет ЕС продлил санкции.