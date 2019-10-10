Евросоюз призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

Евросоюз призывает Турцию остановить военную операцию в Сирии, заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в ходе слушаний на заседании Европарламента в Брюсселе. Текст ее выступления обнародован 9 октября на сайте Европейской службы.

"Турецкая операция на северо-востоке Сирии может открыть новую драматическую главу в и без того мрачной истории сирийской войны.

Потенциальные последствия таких военных действий очевидны для всех - по крайней мере, для нас очень ясны. Последствия могут быть чрезвычайно серьезными в гуманитарном, военном, политическом и стратегическом плане. По всем этим причинам мы призываем Турцию немедленно прекратить свои односторонние военные действия", - заявила Могерини.

По ее словам, новые вооруженные столкновения на северо-востоке Сирии усугубят страдания гражданского населения.

"Эта новая эскалация добавляет еще одно препятствие на пути политического процесса под руководством Организации Объединенных Наций", - продолжила Могерини.

Она также раскритиковала намерение Турции расселить сирийских беженцев вдоль границы Сирии и отметила, что так называемая "зона безопасности" на северо-востоке страны, которую стремится создать Турция, не будет соответствовать международным критериям, необходимыми для возвращения мигрантов по правилам Агентства ООН по делам беженцев.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на территории Сирии. Вооруженные силы Турции совместно с поддерживаемой Анкарой "Сирийской национальной армией" начали операцию против курдских формирований и "Исламского государства". Изначально турецкие бомбардировщики атаковали позиции курдов, а затем турецкая армия начала наземное наступление.

Президент США Дональд Трамп назвал "плохой идеей" операцию Анкары. "Турция, член НАТО, вторглась в Сирию. Соединенные Штаты не поддерживают эту атаку", - заявил Трамп. Перед началом операции глава Белого дома сообщил, что уничтожит экономику Турции, если та сделает что-то, выходящее, по его мнению, за рамки.