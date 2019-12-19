Евросоюз продлил экономические санкции против РФ

Совет Евросоюза 19 декабря официально согласовал продление экономических санкций против России еще на полгода.

Об этом сообщает Европейская правда.

Ранее решение одобрили лидеры ЕС. Продолжение санкционного давления поддержали после отчета Франции и Германии перед Европейским советом 12 декабря 2019 года.

"Из-за того, что Минские соглашения выполняются не полностью, Европейский совет единогласно принял политическое решение об обновлении экономических санкций против России", - цитирует издание сообщение Совета Евросоюза.

Санкции направлены на конкретные отрасли российской экономики до 31 июля 2020 года. Решение вступит в силу после его опубликования в "Официальном вестнике" ЕС. Срок действующих санкций заканчиваются 31 января 2020 года.

Напомним, санкции против России ввели в 2014 году в ответ на действия РФ по дестабилизации Украины.

Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект о санкциях против России.