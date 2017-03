Евросоюз проведет внеочередной саммит по Brexit в конце апреля

Главы стран Евросоюза соберутся 29 апреля на внеочередном саммите, чтобы обсудить вопрос выхода Британии из ЕС. О созыве внеочередного саммита в конце апреля сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск в своем твиттере.

"Я созову саммит Евросоюза 29 апреля, чтобы принять основные подходы касательно Brexit. Приоритет будет в прозрачности для всех: граждан, компаний и государств ЕС", - пишет Туск.

I will call #EUCO on 29/4 to adopt EU27 Brexit Guidelines. Priority must be certainty, clarity for all: citizens, companies & member states. - Donald Tusk (@eucopresident) 21 березня 2017 р.

Напомним, что британский парламент принял окончательный вариант законопроекта, дающего право правительству начать переговоры о выходе страны из Евросоюза.

Тем временем, издание Bloomberg писало, что Европа постарается сделать Brexit максимально невыгодным для Британии. Издание отмечает, что Германия заявила об отсутствии уступок Британии в переговорах, тогда как Дания предупредила, что новый торговый договор с Британией может появиться в течение 15 лет.