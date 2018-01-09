Евросоюз расширил санкции против КНДР

Евросоюз в рамках исполнения резолюции Совета безопасности ООН по КНДР добавили в санкционный список еще 16 физических лиц и северокорейское министерство по делам армии, сообщается на сайте Совета Европы.

Лицам, которые попали под санкции, ограничат передвижение, а их активы заморозят.

В заявлении Совета ЕС отмечается, что с учетом новых ограничительных мер против КНДР в санкционные списки ООН всего попали 79 физических лиц и 54 организации. Санкции в отношении 41 физического лица и 10 организаций ЕС ввел сам.

Ранее, 26 декабря прошлого года, санкции против Северной Кореи расширили Соединенные Штаты.

До этого, 22 декабря, Совет Безопасности ООН единогласно принял решение об усилении санкций против Северной Кореи. В КНДР это решение назвали "актом войны".

Кроме того, еще в октябре 2017 Евросоюз ввел санкции против Северной Кореи из-за ядерной программы страны.

Как сообщалось, КНДР утром 29 ноября по местному времени запустила очередную баллистическую ракету из окрестностей Пхеньяна.

Президент США Дональд Трамп заверил, что Вашингтон предпримет меры в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявило о том, что если США вступят в войну с КНДР, то северокорейский режим будет полностью уничтожен.

Министр по делам объединения Южной Кореи Чо Мен Гюн заявил о готовности Сеула к переговорам с КНДР без предварительных условий.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон тоже заявлял о том, что Вашингтон готов начать прямые переговоры с Пхеньяном о ядерном разоружении КНДР. Позднее в Госдепартаменте указали на отсутствие предпосылок к этому.

В КНДР подтвердили отсутствие намерений обсуждать ядерную программу с США.