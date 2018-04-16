Евросоюз сдержанно поддержал ракетные удары по Сирии

Евросоюз единодушно поддержал ракетные удары по целям в Сирии, однако выбрал для этого довольно сдержанные формулировки.

В заявлении, принятом на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник, 16 апреля, говорится, что Евросоюз с пониманием относится к ударам США, Франции и Великобритании по предполагаемым складам химического оружия в Сирии и поддерживает любые усилия, направленные на предотвращение применения химоружия.

Это заметно более осторожное заявление по сравнению с теми, которые были сделаны правительствами отдельных стран ЕС в конце минувшей недели. Правительство ФРГ, к примеру, заявило: "Мы поддерживаем то, что наши американские, британские и французские союзники, как члены Совета Безопасности ООН, взяли на себя ответственность таким образом".

Предпринятые этими государствами действия Берлин назвал "необходимыми и соразмерными".

Наблюдатели связывают более сдержанное заявление Евросоюза той позицией, которую заняли страны ЕС, не являющиеся членами НАТО - Швеция, Австрия, Финляндия, Люксембург, Мальта и Кипр. Североатлантический альянс еще в конце прошлой недели выразил полную поддержку действиям США, Франции и Британии.

Страны ЕС - Франция и Великобритания - в ночь на 14 апреля вместе с США нанесли удары по целям в Сирии, отреагировав таким образом на предполагаемое применение сирийской армией химического оружия в регионе Восточная Гута под Дамаском. Об этом сообщает Deutsche Welle.