Евросоюз урезает Турции миллиардные выплаты на евроинтеграцию

Европейский Союз решил заблокировать выплаты по ряду проектов, направленных на интеграцию Турции в европейское пространство. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан 11 марта, передает DW.

"Мы юридически обьязаны соотнести финансовую поддержку с тем прогрессом, которого достигает страна. Негативные тенденции (в Турции - ред.) начались еще до июльского путча, они противоречат не только стандартам ЕС, но и международному праву", - заявил он.

Запланирована финансовая помощь Турции со стороны Евросоюза в период с 2014 по 2020 года составляет 4,45 миллиарда евро. Из этой суммы Брюссель на данный момент перевел Анкаре 167 миллионов евро.

Европейская финансовая помощь призвана помочь Турции достичь необходимых стандартов для дальнейшей интеграции страны в европейское пространство. Выплаты привязаны к конкретным проектам, крупнейшим из которых является "Реформы по подготовке к членству в ЕС" - на эти цели Евросоюз собирался выделить 1,58 млрд евро.

Однако "Турция движется не в сторону Европы, а в противоположном направлении", констатировал Хан, что, по его словам, не может не повлечь за собой последствия.

Деньги должны "открыть двери в Европу, а не служить противоположным целям", заявил и еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер.

Полной ясности по тому, какие именно выплаты и на какой срок замораживает Брюссель, пока нет. Возможно, решение будет принято на ближайшей встрече глав МИД ЕС. В то же время Евросоюз не прерывает диалога с Анкарой и желает помочь Турции в построении правового государства. Однако, как отметил Хан, "переговоры о вступлении Турции в ЕС фактически остановлены".

Напомним, ранее ООН обвинила Турцию в систематических нарушениях прав человека в результате боевых действий против отрядов Рабочей партии Курдистана на юго-востоке страны.